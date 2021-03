für weitere Taten verantwortlich?

Polizei in Rheinstetten nimmt Tatverdächtigen nach Belästigung von Mädchen fest

Ein 56 Jahre alter Mann steht unter Tatverdacht, in der letzten Woche ein Mädchen am Epplesee in Rheinstetten auf sexuelle Handlungen angesprochen zu haben. Am Dienstag nahm in die Polizei fest.