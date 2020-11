Ein Unbekannter hat am Wochenende in Rheinstetten ein geparktes Auto gestreift und anschließend Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter in Rheinstetten Unfallflucht begangen, indem er einen Schaden von etwa 2000 Euro verursachte und den Unfallort verließ, ohne die Polizei zu verständigen.

Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren den in der Neuburger Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Trotz des entstandenen Schadens am Kotflügel, an der Stoßstange sowie am vorderen linken Reifen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Ettlingen sucht deshalb nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer (07243) 32000 zu melden.