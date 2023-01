Heidelberger hat Interesse

Sonnenenergie vom Epplesee: Kommt eine schwimmende PV-Anlage nach Rheinstetten?

Auf dem benachbarten Stürmlinger See und in Waghäusel sind welche in Planung, in Achern gibt es bereits eine: Jetzt wird auch in Rheinstetten über eine mögliche schwimmende Photovoltaikanlage nachgedacht.