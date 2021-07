Schwer verletzter Radfahrer

Radfahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit Straßenbahn in Forchheim

Ein 56 Jahre alter Radfahrer hat am Montagabend an der Straßenbahnhaltestelle „Leichtsandstraße“ in Rheinstetten-Forchheim das Rotlicht am Fußgängerüberweg missachtet und wurde daraufhin von der ankommenden Straßenbahn erfasst.