Tausende Hip-Hop-Fans dürfte es im Mai wieder zum Messegelände in Rheinstetten ziehen: Für die fünfte Auflage des Hook Up Festivals haben sich einige Größen der Szene angekündigt.

Das Hook Up Festival an der Messe in Rheinstetten kommt 2023 zurück: Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai, geben sich bei dem größten Hip-Hop-Open-Air im Südwesten Deutschlands 25 Rapper und Hip-Hopper aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Klinke in die Hand.

Wie schon im Vorjahr werden die Bühnen für die Musiker wieder hinter der dm-Arena aufgebaut, es gibt Imbiss- und Getränkestände. Die Veranstalter von der SMTM GmbH aus Karlsruhe erwarten bei der inzwischen fünften Auflage des Hook Up Festivals bis zu 15.000 Besucher pro Tag.

An beiden Festivaltagen ist von 11 bis 23 Uhr Programm, Zutritt haben Jugendliche ab 16 Jahren, Zwölf- bid 15-Jährigen wird in Begleitung eines erwachsenen Erziehungsbeauftragten Einlass gewährt.

Als Top-Act für den Festivalsamstag haben die Veranstalter vor kurzem den Rapper Luciano bestätigt. Der Berliner Musiker ist nach Angaben des Orga-Teams der erste deutsche Rapper mit mehr als sieben Millionen monatlichen Hörern auf der Plattform Spotify, mit seinen Studioalben „L.O.C.O“ (2018) und „Millies“ (2019) schaffte er es jeweils auf Platz vier der deutschen Albumcharts.

Weitere Größen aus der Szene, die in Rheinstetten auftreten, sind Schwester Ewa, Kool Savas, Jamule, Katja Krasavice, Nimo, Dardan, SSIO und Fler.

Headliner am Freitagabend sind die Rapper Bonez MC und RAF Camora, bekannt unter anderem für die Singles „Ohne mein Team“ und „500 PS“. RAF Camora, mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci, wuchs als Sohn eines Vorarlbergers und einer Italienerin in Österreich auf, 2011 schaffte er den Durchbruch als Rapper.

Rapper Haze aus Karlsruhe ist auch dabei

Seine letzten beiden Alben Zenit (2019), Zukunft I und Zukunft II (2021) schafften es jeweils auf Platz eins der Albumcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Kollaboalbum „Palmen aus Plastik“, das er 2016 zusammen mit dem Hamburger Rapper und Produzenten Bonez MC (bürgerlich Johann Lorenz Moser) veröffentlichte, war ebenfalls ein großer kommerzieller Erfolg.

Mit den Rappern Haze, der in Karlsruhe lebt, und Nimo, der die ersten Jahre seines Lebens in Karlsruhe verbrachte, bevor er mit seinen Eltern nach Leonberg umzog, sind auch zwei Musiker mit Wurzeln in der Region Teil des Festival-Line-ups.

Restart nach Corona im vergangenen Jahr brachte Tausende nach Rheinstetten

Vergangenes Jahr hatte das Hook Up Festival erstmals nach der Corona-Pause wieder stattgefunden. Rund 10.000 Menschen kamen allein am ersten Festivaltag nach Rheinstetten.

Laut Polizei waren damals mehrere Drogendelikte registriert worden, auch sollen Rapper Polizisten beleidigt haben, die vor Ort im Einsatz waren. Ansonsten ging das Festival aber ohne größere Zwischenfälle friedlich über die Bühne.

Mit Lärmbelästigungen am Festival-Wochenende müssen vermutlich auch in diesem Jahr die Anwohner der benachbarten Wohnlagen, besonders in Forchheim jenseits der Bundesstraße 36, rechnen. Immerhin aber nicht bis tief in die Nacht hinein: Um 23 Uhr soll Schluss sein mit dem Programm auf der Bühne.

Zu einem Parkproblem sollte es indes nicht kommen: Das Messegelände bietet ausreichend Stellplätze für die Autos der meist jungen Festivalgäste.

Service

Weitere Informationen zum Line-up und Tickets gibt es online unter www.hookupfestival.de.