Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Bundespolizei durchsucht Gasthaus: Razzia in Rheinstetten wegen Schleusung und Schwarzarbeit

Die Bundespolizei durchsuchte am Mittwoch bei einer Razzia gegen Schleusung und Schwarzarbeit in fünf Bundesländern mehrere Wohnungen. Unter anderem auch in Rheinstetten.