Antrag im Gemeinderat Rheinstetten

Reichskriegsflagge im Kleingarten ärgert Grüne in Rheinstetten

Eine Reichskriegsflagge in einer Kleingartenanlage in Rheinstetten hat die Grünen aufgeschreckt. Sie wollten deshalb eine Resolution im Gemeinderat verabschieden, dass sich die Stadtverwaltung wie in anderen Ländern dafür einsetzt, dass die Reichskriegsflagge verboten wird.