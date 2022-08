Rheinfähre „Baden-Pfalz“ bei Neuburgweier fährt nicht mehr

Der Wasserpegel im Rhein sinkt weiter. Jetzt musste auch die Autofähre zwischen Rheinstetten-Neuburgweier und Neuburg in der Pfalz den Betrieb einstellen.

Weil der Wasserstand im Rhein zu niedrig ist, hat die Rheinfähre „Baden-Pfalz“ zwischen Rheinstetten-Neuburgweier und Neuburg in der Pfalz den Betrieb am Mittwoch eingestellt. Darüber informierten die Betreiber.

Bereits seit einigen Tagen verkehrt die Fähre „Peter Pan“ etwas weiter rheinabwärts nicht mehr zwischen Leopoldshafen und Leimersheim. Weil der Rheinpegel unter 3,50 Meter gesunken war, wurde der Betrieb dort in der vergangenen Woche eingestellt (wir berichteten an anderer Stelle). Am Mittwochnachmittag lag er bei 3,30 Meter.

Ursprünglich war der Fährbetrieb in Neuburgweier noch bis kommenden Montag geplant, heißt es auf der Facebook-Seite des Betreibers. Weitere Informationen gibt es unter www.rheinfaehre-leimersheim.de