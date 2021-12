Täter zündet Holzverschlag an

Rheinstetten: Brand auf ehemaligem Gelände des Motorsportclubs Mörsch

Passanten hatten am Mittwochnachmittag auf dem ehemaligen Gelände des Motorsportclubs Mörsch in Rheinstetten ein Feuer gemeldet. Ein Holzverschlag wurde offenbar in Brand gesteckt.