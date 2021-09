Rheinstetten-Mörsch: Trio stiehlt PKW-Katalysator

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.20 Uhr ist in der Wormser Straße in Mörsch der Katalysator eines VW Polo entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die drei unbekannten Täter.

Drei noch unbekannte Personen haben in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht den Katalysator an einem VW Polo in der Wormser Straße in Mörsch entwendet. Wie die Polizei mitteilte, vernahm eine Zeugin gegen 0.20 Uhr Geräusche und sah drei Personen an dem Fahrzeug, die in Richtung der Sommerstraße weitergingen.

Zuvor wurde der offenbar zuvor angehobene Polo noch abgesenkt, wie zu erkennen war. Die Frau verständigte umgehend die Polizei, allerdings blieb die Fahndung nach dem Trio bislang ohne Ergebnis.