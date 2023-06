Rheinstetten: Photovoltaikanlage fängt wegen technischen Defekts Feuer

Das Dach eines Trainingszentrums in Rheinstetten-Mörsch hat am Donnerstagmittag gebrannt. Die Feuerwehr ermittelte einen Defekt als Brandursache.

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Photovoltaikanlage ist am Donnerstagmittag das Dach eines Trainingszentrums in Rheinstetten-Mörsch in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Zeuge gegen 12.20 Uhr die Flammen auf dem Dach des zweistöckigen Hauses in der Boschstraße und verständigte die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten ermittelten beim Betreten des Flachdachs technische Defekte mehrerer Module der Photovoltaikanlage als Brandursache. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf das Dach sowie die darunterliegenden Gewerberäumlichkeiten übergreifen konnte.

Da das Trainingszentrum zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen war, befanden sich keine Personen im Gebäude. Der an der Photovoltaikanlage entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, ein Schaden am Gebäude entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.