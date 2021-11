Planungsentwurf im Gemeinderat vorgestellt

Rheinstettener Bürger- und Kulturhaus wird teurer als geplant

Die Augen reiben musste sich so mancher Stadtrat in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rheinstetten: Ganze vier Millionen Euro mehr als zuletzt geschätzt soll das neue Kulturhaus kosten. Wo sind Einsparungen möglich?