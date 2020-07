Rheinstettener wollen die Schwaben am Epplesee „vergrämen”

Die Zahl der Parkplätze am Epplesee wird verringert. Darauf hat sich die Rheinstettener Gemeinderat geeinigt. Damit soll das Verkehrschaos an heißen Sommertagen an dem See beendet werden.

Wieder geordnete Verhältnisse am Epplesee wollen lokale Politiker an Sonntagen im Hochsommer herstellen. Für manchen aus Stadtverwaltung und Gemeinderat scheint pointiert formuliert das Ziel zu sein: „Wir wollen die Schwaben vergrämen.”

Oberbürgermeister Sebastian Schrempp war sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu vornehm, eine solchen Ton anzuschlagen, wenn es darum geht, die Zahl der Besucher an dem beliebten Badesee südlich von Karlsruhe zu reduzieren. Er stellte nur lapidar fest, dass seit Beginn der Corona-Krise eine riesige Anzahl von Autos an heißen Sonn- und Feiertagen rund um den Forchheimer See steht. Die Stadt stehe vor einer nie dagewesenen Herausforderung, den Verkehr zu lenken.

Viele Autos mit Kennzeichen aus der Region Stuttgart

Besucher, die schon seit 30 Jahren an den „Epple” kommen, seien überrascht, wie viele Fahrzeuge mit Kennzeichen S für Stuttgart, BB für Böblingen, LB für Ludwigsburg, aber auch aus dem Elsass an Sonntagen bei Temperaturen über 30 Grad im Umfeld des Baggersees stehen. Tenor: „Das haben wir noch nicht erlebt.”

Die Instrumente reichten bislang nicht aus, um das Verkehrschaos zu beenden, meinte Gemeinderat Gerhard Bauer von der SPD-Fraktion. Festzustellen sei, dass in den vergangenen Wochen durch wild am See parkende Fahrzeuge Rettungswege zugestellt und Äcker als Parkplätze entfremdet worden seien.

Er klagte auch darüber, dass immer mehr Wohnmobile im Seebereich parkten. Bauer stellte für die SPD aber klar, dass „es nie unsere Absicht war, eine Umzäunung am Epplesee einzurichten”.

Rheinstettener wollen See offen lassen

OB Schrempp verwies darauf, dass nur wenige Bürger aus Rheinstetten die Schließung des Epplesees wünschten. Das sei schon 2012 bei einer Bürgerbeteiligung die Stimmungslage gewesen. Jedoch entstehe Unmut dadurch, dass Straßen und Hofeinfahrten in Forchheim und im Silberstreifen von Erholungssuchenden aus der Ferne zugeparkt würden, die zum Epplesee wollten.

Der Gemeinderat signalisierte Zustimmung zu einem neuen Konzept, um dem Verkehrschaos Herr zu werden. Die SPD-Fraktion hatte dazu einen Antrag eingebracht. Der Parkplatz am Epplesee wird, wenn er zu 75 Prozent mit Fahrzeugen gefüllt ist, künftig sofort geschlossen.

Die Epplesee-Besucher können ihre Autos dann nur noch weit vom See entfernt parken. „Wir werden nicht die Autos dazu bringen, nach Stuttgart zurückzufahren”, erläuterte Ordnungsamtsleiter Ronald Daum die neuen Pläne für den Besuch des „Epple”.

Alternative Stellplätze an der Messe

An heißen Sonntagen im Hochsommer werden künftig als Park-Alternative öffentliche Stellplätze beim Edeka-Fleischwerk und beim Parkplatz „P1” an der Messe eingerichtet. Die Besucher müssten dann, um an den See zu kommen, 800 bis 1.200 Meter marschieren.

Forchheim-Nord und das Wohngebiet Silberstreifen will Daum für Autofahrer, die dort zum Besuch des Epplesees parken wollen, dicht machen. Von der Idee, einen Zaun um den Epplesee zu ziehen, hält auch Sebastian Schrempp nicht viel. „Er müsste 3,5 Kilometer lang sein. Das kostet zu viel, wer will das bezahlen”, meint der Rathauschef.

Darüber hinaus müssten Tag und Nacht Leute auf der Lauer liegen, damit verhindert werde, dass „Uneinsichtige” nicht Hand an den Zaun anlegten. „Um eine Umzäunung durchzusetzen, bräuchten wir Pioniere.

Es gibt Dinge, die nicht infrage kommen”, meinte Schrempp abschließend. Gefordert sei aber am Epplesee mehr Toleranz der unterschiedlichen Nutzer untereinander: Schwimmer, Segler, Taucher, Paddler und Sonnenanbeter.

Menschen sollen zu Fuß, mit Rad und Bahn kommen

Die jetzt angedachte Konzeption sei mutig, meinte Ronald Daum anschließend. Ob die Verringerung der Parkplätze am Epplesee ein Erfolg sei, werde sich erst noch zeigen. Es gebe eine Absprache mit der Polizei, dass Fahrzeuge, die auf Feldern und im Halteverbot im Umfeld des Sees widerrechtlich geparkt würden, konsequent abgeschleppt würden. OB Schrempp ergänzte dazu: „Wir wollen, dass die Menschen zu Fuß, mit Fahrrad oder S-Bahn an den See kommen.”

Luca Wernert (Grüne) sieht den Epplesee als Einrichtung für die ganze Region. Der Rheinstettener Kommunale Ordnungsdienst sei für die Ordnungsaufgaben rund um den See zahlenmäßig, trotz Aufstockung, zu klein. Er wünscht bei der Bewältigung der Aufgabe mehr interkommunale Zusammenarbeit. „Da könnte die Stadt Karlsruhe auch ihren Beitrag leisten.”

Otto Deck (BfR) meinte, es sei immer nur punktuell möglich, aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen am See Verbesserungen zu erzielen: „Zäune und Mauern, das lehrt die Geschichte, haben noch nie ein Problem gelöst.”

Fehlender Mindestabstand zwischen Badegästen

Schon vor Wochen haben Walter Linsin und Gerhard Bauer von der SPD-Gemeinderatsfraktion einen Antrag eingereicht, um endlich das Verkehrschaos rund um den See zu beenden. Durch die intensive Nutzung des Sees durch Badegäste komme es zu unhaltbaren Zuständen. Durch den eingeschränkten Badebetrieb der Schwimmbäder und Eintrittspflicht an anderen Badeseen „wird sich das Baden in der Region auch weiterhin auf den Epplesee konzentrieren.”

Besonders stark monierten die beiden SPD-Leute fehlenden Mindestabstand der Badegäste. Die SPD-Fraktion zeigte sich wie die übrigen Gemeinderatsfraktionen mit dem neuen Verkehrskonzept zufrieden.