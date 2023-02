Rollerfahrer auf Drogen flüchtet vor Polizeikontrolle in Rheinstetten

Ein Rollerfahrer hat am Montagnachmittag in Rheinstetten versucht vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Als die Polizei ihn nach einer Verfolgung festnahm, stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Ein 21-jähriger Rollerfahrer hat am Montag gegen 17 Uhr in Rheinstetten versucht vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Die Polizei teilte mit, dass der Mann zunächst die Mörscher Straße in Richtung Südwesten befuhr. Als er die eingesetzten Polizeibeamten unmittelbar vor dem Polizeiposten Rheinstetten erkannte, wechselte er die Fahrtrichtung. Zwei Polizisten der Motorradstaffel nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Der Flüchtige fuhr sich schließlich in einer Sackgasse an der Einmündung Emil-Wachter-Straße/Josef-Winter-Straße fest und rammte beim Versuch zu wenden ein Polizeimotorrad. Auch der Zusammenstoß hinderte den 21-Jährigen nicht daran, seinen Fluchtversuch fortzusetzen. An der Einmündung zur Siegelgrundstraße verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nach einem weiteren kurzen Versuch zu Fuß zu entkommen, konnte er schließlich von den Polizeibeamten gestellt werden.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Polizei gleich mehrere Gesetztesverstöße fest. So war der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs. Außerdem konnte der Mann keine Versicherung vorweisen und hatte keinen Führerschein. Während der Verfolgungsjagd überfuhr er zudem eine rote Ampel. Seine Flucht verursachte einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.