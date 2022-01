Polizei könnte zurückkehren

Wie geht es weiter nach der Schleuser-Razzia im „Adler“ in Rheinstetten?

Nach der Personenkontrolle am Mittwoch konnten die Bewohner zurück in das ehemalige Gasthaus Adler in Rheinstetten. Doch damit ist das Thema noch nicht abgeschlossen. Wer gefälschte Papiere und keine Aufenthaltserlaubnis hat, muss mit Folgen rechnen.