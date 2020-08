Schwerer Verkehrsunfall auf der B36 bei Rheinstetten-Mörsch

Am Freitag, gegen 18.40 Uhr, ereignete sich auf der B36, Bereichsgrenze zwischen Karlsruhe und Rastatt, an der Kreuzung Erschließungsstraße Süd / Bashalde ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Der 54-jähriger Fahrer eines Pkw Renault fuhr in Richtung Rastatt über die Kreuzung Bashalde, verlor vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts in den Grünstreifen ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und schleuderte zurück über beide Richtungsfahrstreifen.

Letztlich überschlägt sich das Fahrzeug nach Kontakt mit dem eingefassten Mittelstreifen und der Fahrer wird aus dem Auto geschleudert. Der Mann zieht sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

An dem Pkw entsteht ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Hinweise gesucht

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/94484-0 mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.