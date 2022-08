Warum sich das Senioren-Internet-Büro in Rheinstetten aufgelöst hat

Es gibt zwei Hauptgründe. Zum einen ist da das hohe Alter unserer Tutoren, der Durchschnitt liegt bei 83 Jahren. Einige sind schon gestorben, andere sind krank geworden oder müssen zu Hause Angehörige pflegen, weshalb sie keine Zeit mehr haben. Der zweite Grund ist der Rückgang der Teilnehmerzahlen in unseren Kursen. Im ersten Halbjahr 2022 haben wir nur knapp 15 Personen im Computerkurs gehabt. Das liegt auch an den Einschränkungen, die wir in der Corona-Zeit hatten. Immer wieder wurden Kurse unterbrochen und erst nach längerer Pause fortgesetzt. Es war keine Kontinuität mehr da.