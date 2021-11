Seniorin will in Rheinstetten 30.000 Euro abheben - Bankangestellte verhindern Trickbetrug

Eine ganz miese Masche: Eine unbekannte Betrügerin hat sich in Rheinstetten bei einer Seniorin am Telefon als Schwiegertochter ausgegeben und so beinahe 30.000 Euro erschlichen. Die aufmerksamen Angestellten einer Bank retteten die alte Frau vor dem Betrug.

Betrüger am Telefon

Die aufmerksamen Angestellten einer Bank in Rheinstetten haben am Donnerstagnachmittag einen boshaften Betrugsversuch vereitelt. Wie die Polizei meldet, hatte eine unbekannte Frau gegen 14.15 Uhr weinend eine Rheinstettener Seniorin angerufen. Die Frau gab sich am Telefon als Schwiegertochter der Seniorin aus und behauptete, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nun seien 30.000 Euro für die Kaution fällig - ein fieser Betrugsversuch.

Die Betrüger orderten für die Seniorin sogar ein Taxi, das sie zur Hausbank fuhr. Als die Frau dort das Geld abheben wollten, wurden die Bankangestellten misstrauisch und informierten die Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei leiteten sofort weitere Ermittlungen ein.

In Rheinstetten ging am Ende also alles gerade noch gut- Ähnliche Anrufe und Betrufsversuche sind der Polizei außerdem aus Dettenheim, Ettlingen, Waldbronn, Sulzfeld und Bretten bekannt.