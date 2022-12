Silvesterlauf Forchheim erstmals auch mit Fünf-Kilometer-Strecke

Wer sich die zehn Kilometer nicht zutraut, kann dieses Jahr beim Silvesterlauf in Forchheim auch nur die halbe Strecke laufen oder walken. Anmelden kann man sich noch bis einschließlich 31. Dezember.

Wer sich die zehn Kilometer nicht zutraut, kann in diesem Jahr beim Silvesterlauf in Forchheim nur die halbe Strecke laufen oder walken: Die Sportfreunde Forchheim bieten erstmals auch einen Fünf-Kilometer-Rundkurs an.

Man wolle die Laufveranstaltung damit auch für Kurzstreckenläufer, Walker und Hobbysportler öffnen, „die sich einer Zehn-Kilometer-Strecke nicht gewachsen fühlen“, teilt der Verein mit.

Beim Lauf im vergangenen Jahr – damals noch mit Corona-Einschränkungen – habe man mehr als 400 Teilnehmer gezählt, berichtet Max Maier, der bei den Sportfreunden für die Organisation des Silvesterlaufs zuständig ist. „Diesmal hoffen wir auf mehr als 500.“

Über den „Schweinebuckel“ müssen sie alle

Start und Ziel der Läufer und Walker ist das Clubhaus der Sportfreunde in der Karlsruher Straße. Die neue fünf Kilometer lange Strecke führt durch den Rheinwald und beinhaltet auch den „Schweinebuckel“, eine Steigung kurz vor dem Zieleinlauf, die, so die Sportfreunde, „zum Ende hin schon für manchen eine echte Herausforderung gewesen ist“.

Startschuss für den Fünf-Kilometer-Lauf ist um 14.10 Uhr, die Zehn-Kilometer-Läufer starten bereits um 14 Uhr. So kommen sich die beiden Gruppen nicht in die Quere.

Während die Fünf-Kilometer-Läufer im Rheinwald kehrtmachen, biegen die Zehn-Kilometer-Läufer erst Richtung Daxlanden ab, laufen zum Rheinstrandbad Rappenwört und schließlich auf dem Rheindamm Richtung Süden, bevor sie wieder auf den Kurs durch den Rheinwald zum Ziel am Clubhaus der Sportfreunde einbiegen.

Auch ihnen bleibt 800 Meter vor dem Zieleinlauf der „Schweinebuckel“ nicht erspart.

Für Zuschauer gibt’s Essen und Getränke

Die Zeiterfassung erfolgt mittels Messchip in der Startnummer und einer Bodenantenne an Start und Ziel, sodass für jeden Teilnehmer die Netto-Zeit erfasst wird.

Urkunden können nach Angaben der Sportfreunde bereits wenige Minuten nach dem Zieleinlauf im Ergebniszelt am Clubhaus abgeholt werden. Im Vereinsheim gibt es eine Siegerehrung.

Für Zuschauer bieten die Sportfreunde im Start- und Zielbereich dieses Jahr wieder Sekt, Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie Heißes vom Grill an – im Coronajahr 2021 war dies nicht möglich gewesen.