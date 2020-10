Spatenstich für neues Wohngebiet in Rheinstetten

Es geht in der Neuen Stadtmitte weiter Schlag auf Schlag: In Rheinstetten war am Dienstagnachmittag Spatenstich für das Projekt „Dreiklang“. Eine Wohnbauplanung mit 35 Einheiten. Bereits in den vergangenen Wochen war in anderen Baufeldern mit den Arbeiten für neue Wohnungen begonnen worden. Den Spatenstich im Baufeld 2.1 an der Siegelgrundstraße vollzogen Thomas Kirsch, Geschäftsführer der Heidelberger Epple Immobilien, Thomas Fabrinsky für das gleichnamige Architekturbüro sowie Oberbürgermeister Sebastian Schrempp als Vertreter der Stadt Rheinstetten.

Der Name „Dreiklang“ erklärt sich aus dem planerischen Aufriss für die Gebäude selbst. Auf der Grundlage des Bebauungsplans Stadtmitte Rheinstetten und dem Gestaltungsplan des Büros evaplan aus Karlsruhe hat Thomas Fabrinsky in diesem Baufeld auf kompakte und funktional geschnittene Wohnungen gesetzt. Der Wille von Stadtverwaltung und Gemeinderat ist, dort einer breiten Bevölkerungsschicht zu ermöglichen, Wohneigentum zu erwerben.