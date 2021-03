Stadt Karlsruhe nimmt Stellung: Problem der Fehlbuchungen beim Impfzentrum Rheinstetten wohl behoben

Zu den Bürgerklagen über Missstände im Zentralen Impfzentrum in der Messe Karlsruhe hat sich die Stadt Karlsruhe in einer Stellungnahme geäußert.

Das Terminvergabesystem des Landes sei für alle Zentren identisch. „Insofern gehen wir davon aus, dass auch die Anzahl an Fehlbuchungen überall in ähnlicher Größenordnung liegen.“

Im Zentralen und Kommunalen Impfzentrum seien vor Ort organisatorische Veränderungen vorgenommen und zusätzliches, in der Konfliktbewältigung geschultes Personal, an der Registrierung eingesetzt.

Anfang dieser Woche habe das Sozialministerium mitgeteilt, dass aufgrund der bevorstehenden Zulassung von Astrazeneca auch für über 64-Jährige die Prüfung der Impfberechtigung nicht mehr vom Impfstoff abhängig gemacht werden muss.

„Dies haben wir im Laufe des Montagvormittag umgesetzt. Demzufolge konnten ab Montag alle Impfberechtigten unabhängig vom Impfstoff zur Impfung zugelassen werden. Nur noch in sehr wenigen Einzelfällen kam es dazu, dass aufgrund einer nicht vorliegenden Impfberechtigung Personen nicht geimpft werden konnten“, heißt es in der Stellungnahme.

Mit hoher Nachfrage ist zu rechnen

Am Mittwoch habe das Sozialministerium zudem in einer Pressemitteilung klargestellt, dass keine Unterscheidung zwischen den Impfstoffen gemacht werden muss. Gleichzeitig sei die gesamte Gruppe mit hoher Priorität zur Impfung zugelassen worden. „Die in den letzten beiden Wochen festgestellten Probleme mit Fehlbuchungen sind damit behoben.“

Allerdings sei für die kommenden Zeit aufgrund der großen Zahl zusätzlich impfberechtigter Personen (1,7 Millionen in Baden-Württemberg) wieder mit einer sehr hohen Nachfrage nach Terminen zu rechen, während das Angebot an Impfterminen weiter knapp bleibe.