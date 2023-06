Stadt Rheinstetten legt Termin-Fahrplan für die Oberbürgermeisterwahl vor

Ab dem 23. September soll man sich bewerben können, Ende November sollen dann Kandidatenvorstellungen in allen drei Stadtteilen stattfinden: Einen Fahrplan für die Oberbürgermeisterwahl in Rheinstetten am 3. Dezember hat die Verwaltung dem Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgelegt. Der Ausschuss stimmte zu, das letzte Wort hat aber der Gemeinderat.

Die Verwaltung schlägt vor, die Stelle des Oberbürgermeisters am 22. September im baden-württembergischen Staatsanzeiger auszuschreiben. Am 23. September um 0 Uhr beginnt dann die Bewerbungsfrist.

Ende der Bewerbungsfrist soll am 7. November um 18 Uhr sein. Am Folgetag soll der Gemeindewahlausschuss über die Zulässigkeit der Bewerber entscheiden.

Kandidatenvorstellungen am 20., 22., und 23. November

Für den Gemeindewahlausschuss schlug der Verwaltungs- und Finanzausschuss Heinz Wöstmann (CDU) als Vorsitzenden vor und Ingrid Fitterer (SPD) als seine Stellvertreterin.

Beisitzer sollen Gerald Peregovits (ULR) und die ehemalige Grünen-Stadträtin Claudia Lahn sein, die von 2014 bis 2019 Gemeinderatsmitglied war. Als stellvertretende Beisitzer wurden Andreas Rottner (CDU) und Birgit Mangold (Grüne) vorgeschlagen.

Kandidatenvorstellungen sollen auf Vorschlag von Franz Deck (CDU) am Montag, 20. November, Mittwoch, 22. November, und Donnerstag, 23. November in Mörsch, Forchheim und Neuburgweier sein. Über die Reihenfolge, den genauen Ablauf, Ort und Uhrzeit soll der Gemeindewahlausschuss entscheiden.

Gewählt wird dann am 3. Dezember. Sollte keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, kommt es zu einer Stichwahl. Als Termin hierfür sieht die Stadtverwaltung den 17. Dezember vor.

Mögliche Stichwahl wäre am 17. Dezember

Nach der ersten Wahl am 3. Dezember wird es nach neuer Gesetzgebung nicht mehr möglich sein, weitere Bewerbungen einzureichen.

Auch haben die vorhandenen Bewerber vor der Stichwahl keine Möglichkeit mehr, ihre Bewerbungen zurückzuziehen.

Rheinstettens amtierender Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) hatte im März erklärt, dass er noch einmal für eine dritte Amtszeit als Rathauschef in seiner Heimatstadt kandidieren will. Weitere Interessenten für den Chefposten im Rathaus haben sich bisher nicht gemeldet.

Mit 29 Jahren war dem Diplom-Volkswirt Schrempp bei der OB-Wahl 2007 ein Überraschungssieg gegen den damaligen Amtsinhaber Gerhard Dietz (SPD) gelungen.

2015 wurde er mit über 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Außer ihm hatte sich nur ein Spaßkandidat von „Die Partei“ beworben. Schrempps aktuelle Amtszeit endet am 29. Februar 2024.