Einnahmen für sechs Projekte

Stadt Rheinstetten plant mit 120.000 Euro aus dem „Umwelteuro“

Wer in Rheinstetten am Epple- oder Fermasee parkt, muss seit 2021 einen sogenannten „Umwelteuro“ zahlen. Nun hat die Stadt beschlossen, was sie mit den daraus generierten Einnahmen machen will.