Die kleine Emma ist gerade einmal vier Monate alt und hat ihr halbes Leben im Krankenhaus verbracht: Mitte Juni diagnostizierte ein Arzt bei dem kleinen Mädchen aus Rheinstetten-Mörsch Akute Myeloische Leukämie (AML).

Noch am selben Tag kam sie in die Kinderklinik nach Karlsruhe. Um überleben zu können, braucht sie dringend eine Stammzellspende.

Emma hat zwei Chemotherapien hinter sich, war schon mehrmals auf der Intensivstation, erzählt ihre Tante Saphira Seilnacht.

Die Magensonde, über die sie anfangs ernährt wurde – „Essen war für sie zu anstrengend“ – ist sie wieder los, hat an Gewicht zugenommen. „Aktuell geht es ihr recht gut“, sagt Seilnacht, „man merkt ihr fast nichts an“.

Emmas Mutter ist seit Mitte Juni mit ihr im Krankenhaus, ihr Papa darf sie dort nachmittags besuchen. Dass irgendetwas nicht stimmt, hätten Emmas Eltern im Juni gemerkt, als die Kleine Fieber hatte und nicht mehr trinken wollte, erzählt Seilnacht.

Die Eltern seien mit ihr zunächst in die Notaufnahme am Karlsruher Klinikum gegangen, dann zu einem Kinderarzt. Der nahm Emma Blut ab – und überbrachte dem jungen Paar schließlich die schreckliche Nachricht.

Nicht nur für die nächsten Angehörigen war die Diagnose Blutkrebs ein Schock. Auch beim FV Ettlingenweier, wo Emmas Mutter in der Frauenmannschaft Fußball spielt, ist die Betroffenheit groß. „Wir sind wie eine Familie“, sagt Vereinsmitglied Manuela Schneck.

Deshalb tue man alles, um Emma und ihren Eltern zu helfen. Bei Bekannten, Freunden, im Internet und mit Flyern werben die Vereinsmitglieder um Stammzellspender. „Wir versuchen es in alle Richtungen“, erzählt Schneck.

