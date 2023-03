Schwere Verletzungen

Straßenbahn erfasst 84-Jährige auf Fahrrad in Rheinstetten

Eine Straßenbahn hat in Rheinstetten am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin, die versuchte die Gleise der Haltestelle Messe/Leichtsandstraße zu überqueren, erfasst. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer in ein Krankenhaus.