Tag der offenen Gärten in Rheinstetten lockt viele Besucher

Das Wetter passte und die Besucher kamen am Sonntag in Scharen zum „Tag der offenen Gärten“ plus Pflanzenbörse auf das Areal der Kreativwerkstatt Börsig in Mörsch. Allerhand wurde geboten – von Wildpflanzenausstellung mit Quiz, eine Wanderausstellung des BUND zum „Schmetterlingsland BW“ oder eine Bastel- und Malwerkstatt für den Nachwuchs.

Großer Andrang an der Pflanzenbörse

Besonders beliebt war die Pflanzenbörse. „Der Mai ist ideal für Setzlinge. Die Leute bringen Pflanzen oder holen welche – alles gratis. Das funktioniert wie ein Bücherschrank im öffentlichen Raum“, sagte Martin Reuter, Umweltbeauftragter der Stadt. Ob echte Schlüsselblume, Bergbohnenkraut oder Chili, Sellerie, Tomate – viele inspizierten die Pflanzen im Schaugarten in der Rheinaustraße.

„Unser Ziel ist, das naturnahe Gärtnern voranzubringen. Dafür haben wir heute auch einen Stand zur Gartenberatung“, so Reuter. Auch Mathias Börsig von der gleichnamigen Kreativwerkstatt gab Anschauungsunterricht. Vor allem zeigte der Landschaftspfleger den Besuchern, dass der heimische Naturgarten so manches für die Küche bereitstellt.

KABS informiert über Tigermücke

Auf dem kleinen Feld nebenan sind unter anderem Kartoffeln oder Gerste gepflanzt, die dann gemeinsam mit Kindern geerntet werden. Auch die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) war mit einem Stand vertreten und informierte darüber, wie man der Tigermücke Herr wird. So helfe zum Beispiel, das Wasser der Regentonne öfter zu wechseln oder mit heißem Wasser auszuspülen.

Und natürlich galt es, eine Reihe von Gärten, die bei dem Öko-Event mitmachten, näher in Augenschein zu nehmen. Unter anderem bei Sibylle Fluri in der Jakobstraße gab es Infos, wie man Wasser sparen und trotzdem gut ernten kann. Bei Hildegard Huber in der Bickesheimer Straße wurde erläutert, wie aus einem Topinambur-Acker auf dem Schutt eines Westwall-Bunkers ein Biogarten nebst Insektenparadies entstanden ist.

Passionierte Hobby-Gärtnerin

Franz Kastner in der Kantstraße zeigte eine bunte Mischung aus Zier- und Nutzgarten mit Obstgehölzen und Reben. Christa Wachter in Neuburgweier stellte ihren Zier- und Gemüsegarten im Stil eines Bauerngartens vor. Auch ein „Poetic Food Forest“ öffnete die Tore. Petra Bräutigam In der Au wiederum lud in ihre Wohlfühloase mit Pflanzenvielfalt, altem Baumbestand, Teich und Vogelnisthilfen ein. Ob Lavendel, Oleander-Sträuche oder Hortensien: „Ich mag einfach die Vielfalt. Der Garten ist unser Refugium. Urlaub brauchen wir nicht“, sagte Bräutigam bei der Stippvisite.

Im Schatten unter dem Haselnussbaum lasse es sich an ihrem gemütlichen Plätzchen auch im Hochsommer gut aushalten. Zudem hat die Arzthelferin ihren Garten mit allerlei Historischem ausgestattet: Dinge vom Flohmarkt, alte Lampen, Libellen aus Blech und ein kunstvoller Brunnen. Am Herzen liegt ihr der Gemüsegarten im Hochbeet. Rosmarin, Thymian oder Estragon hat die Hobby-Gärtnerin mit dem grünen Daumen dort angepflanzt.