Tritt Schrempp bei Oberbürgermeister-Wahl in Rheinstetten nochmal an?

Die CDU-Fraktion wünschte dem amtierenden Oberbürgermeister eine „erfolgreiche Wiederwahl“, BfR-Einzelkämpfer Otto Deck merkte an, dass die Demokratie vom Wechsel lebe und die kommende Wahl nicht als „One Man’s Show“ erfolgen sollte.

Ihre Haushaltsreden nutzten einzelne Stadträte in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr, um den Fokus auf die OB-Wahl zu lenken, die in Rheinstetten voraussichtlich im Dezember 2023 stattfindet.

Es wäre die dritte Amtszeit für Sebastian Schrempp in Rheinstetten

Eine Antwort auf die Frage, ob er erneut kandidieren werde, konnten sie Rathauschef Sebastian Schrempp (CDU) damit aber nicht entlocken. Mit „kein Kommentar“ reagierte der in der Gemeinderatssitzung auf die Erfolgswünsche von CDU-Fraktionssprecher Heinz Wöstmann.

„Die guten Wünsche schmeicheln mir“, sagt Schrempp auf BNN-Nachfrage, aber er nehme auch die gegenwärtigen Aussagen zum Wechsel an der Rathausspitze ernst.

Der Job als OB in Rheinstetten mache ihm Spaß und „ich wohne hier, ich fühl’ mich hier wohl“. Nach zwei Amtszeiten müsse er sich und sein Handeln aber auch selbstkritisch hinterfragen, so der 45-Jährige.

Schrempp will sich im Frühjahr entscheiden

Er sei sich noch nicht im Klaren, ob er erneut für eine achtjährige Amtszeit kandidieren werde und habe sich vorgenommen, im kommenden Jahr eine Entscheidung zu treffen. „Im Frühjahr wird der Prozess für mich abgeschlossen sein“, kündigt der Vater von drei Kindern an.

Für Schrempp, der vor seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister im März 2008 als Stadtrat und Jugendgemeinderat engagiert war, wäre es die dritte Amtszeit.

Bei der OB-Wahl Ende 2007 gelang dem damals 29-jährigen Diplom-Volkswirt mit 58,8 Prozent der Stimmen ein Überraschungssieg gegen Amtsinhaber Gerhard Dietz (SPD).

2015 wurde er mit 95 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Außer ihm hatte sich nur ein Spaßkandidat von „Die Partei“ beworben.