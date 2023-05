Unbekannte brechen in Kindergärten in Rheinstetten und Ettlingen ein

Diebe hatten in der vergangenen Woche zwei Kindergärten in Rheinstetten-Forchheim und Ettlingen-Bruchhausen zum Ziel.

Zwei Kindergärten in Rheinstetten-Forchheim und Ettlingen-Bruchhausen sind in der vergangenen Woche von Einbrechern geplündert worden.

Wie die Polizei mitteilte, sei eine Einrichtung in der Vogesenstraße in Rheinstetten betroffen gewesen. Die Unbekannten gelangten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz nach Mitternacht vermutlich über ein Fenster in das Gebäudeinnere.

Sie hebelten mehrere Türen auf und durchwühlten das Büro. Die Höhe des Diebesguts sei bislang noch unbekannt, informierte die Polizei in der Mitteilung weiter.

Diebe stehlen Bargeld aus Ettlinger Kindergarten

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem Kindergarten in der Rathausstraße in Ettlingen. Hier drangen die Täter zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, gewaltsam über eine Seitentür in das Gebäude. Weiter brachen sie eine Bürotür, Spinde und eine Geldkassette auf. Sie stahlen einen geringen Geldbetrag und hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.