Unbekannter entblößt sich vor Frau am Epplesee in Rheinstetten

Das Ettlinger Polizeirevier sucht nach dem Exhibitionisten, der sich am Donnerstagabend vor einer Frau am Epplesee entblößt und mit verschiedenen Geräuschen auf sich Aufmerksam gemacht hat.

Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Exhibitionist eine 35-jährige Frau am Epplesee belästigt. Laut Mitteilung der Polizei ließ sich die Geschädigte gegen 19.45 Uhr am Ufer nieder und bemerkte dann einen unbekannten Mann, der sich nur wenige Meter entfernt hinter Ästen nackt auszog.

Dann ging er innerhalb weniger Minuten mehrmals in den See, wobei er auch mit erigiertem Glied vor der Frau vorbeilief. Durch räuspern und stöhnen versuchte er dabei, auf sich aufmerksam zu machen.

Die 35-Jährige lief geschockt zu ihrem Auto, konnte aber aus Angst nicht sofort losfahren. Wenig später sah sie den unbekannten Mann erneut, als er über den Parkplatz in Richtung Rheinstetten davonging.

Die Geschädigte beschrieb den Mann als etwa 170 bis 180 cm groß, 50 bis 55 Jahre alt, von unauffälliger Statur und deutschem Erscheinungsbild. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (072 43) 3 20 00 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.