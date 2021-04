Unbekannter schlägt Frau in Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen

Eine Frau wurde am Dienstag gegen Abend am Forchheimer Friedhof von einem bisher unbekannten Mann geschlagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 19.55 Uhr am Hintereingang des Friedhofs Forchheim eine Frau geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, verließ die 54-Jährige den Friedhof in Richtung „Rosengärtle“, als der Mann plötzlich vor ihr auftauchte. Er packte sie am Hals und schlug ihr ins Gesicht.

Als sich ein Auto näherte, flüchtete der Angreifer in Richtung des Federbachs. Die 54-Jährige ist seitdem in ihrer Gesundheit beeinträchtigt und hat erst nach zwei Tagen Anzeige bei der Polizei erstattet.

Der Polizeiposten Rheinstetten bittet Zeugen um Hinweise. Der Mann wird auf etwa 40 Jahre und 185cm groß geschätzt. Er ist schlank, sonnengebräunt und spricht akzentfreies Deutsch. Er trug ein schwarzes Shirt mit Kapuze.