Online-Handel und Konkurrenz aus Karlsruhe machen den Einzelhändlern in Rheinstetten zu schaffen. Verkaufsoffene Sonntage sind besonders wichtig.

Schlendern, Shoppen, Entdecken – zwei Wochen vor Ostern belebt der verkaufsoffene Sonntag in Rheinstetten die Kauflust der Besucher.

Pünktlich zum Start reißt die Wolkendecke auf und die Sonnenstrahlen wecken Frühlingsgefühle. Rund um den Mörscher Raiffeisenmarkt sind Zelte aufgebaut, auf dem Grill brutzeln Würste und der Sängerbund Bietigheim sorgt für den musikalischen Rahmen.

Die Leute kommen immer gerne, es ist ein gemütliches Beisammensein. Silvia Kunz, Raiffeisen-Warengenossenschaft

„Die Leute kommen immer gerne, es ist ein gemütliches Beisammensein“, freut sich Silvia Kunz von der Raiffeisen-Warengenossenschaft. Zusätzlich zum Angebot biete man in diesem Jahr erstmals ein Programm für Kinder an. Eierlaufen, Schminken – das kommt auch bei der kleinen Lena gut an.

„Ein schöner und farbenfroher Empfang“, loben ihre Eltern Thomas und Rebekka Tscheppe und heben die Bedeutung der verkaufsoffenen Sonntage hervor, denn gerade nach den Lockdowns müsse der Einzelhandel in Schwung gebracht werden.

Einzelhandel in Rheinstetten ist gut aufgestellt

Wenige Meter weiter verkaufen die Ministranten von St. Ulrich Kuchen und Waffeln. „Alles mit Liebe gemacht“, betont Tim Finkbeiner. Und auch die Volksbank hat geöffnet, denn gerade zum 150-jährigen Jubiläum wolle man sich präsentieren und habe auch Sonderangebote, so Vorstand Steffen Wehe. Zeitweise ist die kleine Filiale proppenvoll.

Vor dem Langos-Stand beobachtet Frank Ebert das Treiben, er ist Vorsitzender des Gewerbevereins und sieht den Einzelhandel gut aufgestellt: „Corona hat einige gebeutelt. Man hatte aber auch die Chance die Geschäftsidee zu überdenken.“

Von der neuen Stadtmitte mit dem geplanten Einzelhandelszentrum erhofft er sich einen positiven Effekt, „die Bürger werden sich freuen“. Dann kommt eine Gruppe älterer Bürger und mischt sich ins Gespräch ein – schnell werden auch Probleme laut. Durch den Internethandel und die gute Anbindung nach Karlsruhe gehen schon Kunden verloren.

Neue Läden in Rheinstetten

Trotzdem öffnen auch immer wieder neue Läden, wie ein Blick nach Forchheim zeigt. „Meine Braut Boutique“, so heißt das Brautmodegeschäft von Fabian Schneider, das er vor zwei Monaten mit seiner Frau Elisabeth eröffnet hat. Die Bräute kommen nicht nur aus Rheinstetten, sondern auch von weiter weg. Vom Standort sind sie begeistert, nicht nur weil sie hier wohnen, auch weil in der Stadt ein solches Geschäft bisher gefehlt hat.

„Hier ist alles etwas persönlicher und unkomplizierter“, meinen sie. Gabriele und Uwe Braun heiraten zwar nicht, werfen aber dennoch einen Blick auf die über 100 Brautkleider. Auch das Royal Ink Tattoostudio hat offen: Tattoo-Walk-In für Schnellentschlossene – das kommt bei den Jüngeren gut an, der Wartebereich ist voll. Amelie Böhm und Lotte Fritz lassen sich ein Freundschaftstattoo stechen: „224 – today, tomorrow, forever“, beschreiben sie.