Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto auf B36 in Rheinstetten-Forchheim

Am Mittwochabend hat es einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B36 in Rheinstetten-Forchheim gegeben. Dabei wurden Personen verletzt.

Crash an Kreuzung

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend an der Kreuzung der B36 und Herrenalber Straße sowie Hauptstraße Forchheim. Drei Fahrzeuge, unter anderem ein Einsatzfahrzeug der Polizei, sind dort zusammengestoßen. Nach ersten Angaben der Polizei hat es dabei wohl Verletzte gegeben. Über die Schwere der Verletzungen und die genaue Anzahl der Verletzten konnten die Beamten am Abend noch nichts sagen. Auch die Unfallursache sowie der entstandene Sachschaden müssen noch ermittelt werden.



Dieser Artikel wird aktualisiert.