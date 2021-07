Versuchter Raub in Rheinstetten: 16-Jähriger wehrt sich

Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend Opfer eines versuchten Raubüberfalls in Rheinstetten geworden. Der Jugendliche konnte sich gegen den Angreifer wehren, welcher daraufhin flüchtete.

Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige am Freitag gegen 21.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Bach West“ in Rheinstetten, als er von hinten umgestoßen wurde. Ein Mann versuchte daraufhin, dem Jugendlichen seine Bauchtasche zu entreißen. Dem 16-Jährigen gelang es jedoch, sich zu drehen und dem Angreifer ins Gesicht zu schlagen.

Der Tatverdächtige flüchtete entlang der Gleise. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Anhand der Täterbeschreibung des Jugendlichen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Weitere Ermittlungen dauern an.