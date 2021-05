Lisa Fischer ringt um Worte, um ihren Zustand zu beschreiben. Irgendetwas zwischen Fassungslosigkeit und Fatalismus wird es sein.

„Wenn ich auf dieses Geld angewiesen wäre, dann wäre ich jetzt wahnsinnig wütend. So bin ich einfach nur zornig, dass man so mit Menschen umgeht“, sagt die 36-jährige medizinische Fachangestellte (MFA), die fünf Monate nach ihrem Einsatz als Impfhelferin in Karlsruhe noch immer keinen Euro Lohn vom Land Baden-Württemberg gesehen hat.

Die zweifache Mutter aus Stutensee hatte im April die BNN kontaktiert und damit einen Skandal ins Rollen gebracht. (BNN+) Fischer, die anders heißt und aus Angst um ihren Arbeitsplatz ihren echten Namen nicht in den Medien sehen möchte, hatte sich 2020 als Impfhelferin beim Zentralen Impfzentrum in Rheinstetten gemeldet.