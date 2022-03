Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der vergangenen beiden Jahre sind in Rheinstetten ausgezeichnet worden. Damit kehrt ein bisschen Normalität in die große Kreisstadt zurück. Gleichzeitig rückt Oberbürgermeister Schrempp auch die Ukraine in den Fokus.

Emélie Sophie Kiehl ist gerade einmal 15 Jahre alt – aus sportlicher Sicht aber ein alter Hase. „Ich habe mit fünf Jahren mit Tennis angefangen, mit sechs kam das Tanzen dazu“, erzählt Emélie Sophie.

Am Samstag wurde die Schülerin mit anderen Sportlerinnen und Sportlern für ihre Leistungen in den vergangenen zwei Jahren von der Stadt Rheinstetten ausgezeichnet. Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) freute sich, „dass wir wieder würdigen können, was sich die Sportler hart erarbeitet haben“.

Traditionell finde die Rheinstettener Sportlerehrung nach einem Großereignis statt – in diesem Jahr nach den Olympischen Winterspielen in Peking, so Schrempp. Gleichzeitig rücke in diesen Tagen die Ukraine in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das Land sei bereits im Jahr 2014 Schauplatz politischer Verwerfungen gewesen, damals bei der Annexion der Krim, so der Oberbürgermeister.

Die momentanen schrecklichen Ereignisse hätten „dramatische Auswirkungen auf das politische Gefüge Europas“. Auch die Sportpolitik sei davon nicht unbenommen. Er wolle in diesem Rahmen an all jene erinnern, „die ihrer Heimat beraubt sind“, sagte Schrempp.

Es gibt nicht nur Sonnenseiten im Sport, auch Rückschläge gehören dazu. Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister

Er sei froh, sagt der Oberbürgermeister, die Menschen in Rheinstetten für ihr sportliches Engagement auszeichnen zu können. „Sport zeichnet sich in erster Linie durch Erfolge aus“, so Schrempp. Aber: „Es gibt nicht nur Sonnenseiten im Sport, auch Rückschläge gehören dazu.“

Ein Dankeschön schickt Schrempp an die Ehrenamtlichen in den Vereinen. Diese hätten maßgeblich dazu beigetragen, den Trainingsbetrieb unter Pandemiebedingungen aufrechtzuerhalten.

Diese Sportler wurden in Rheinstetten ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr im Zentrum Rösslesbrünnle Emélie Sophie Kiehl für ihre Teilnahme in der Mannschaft bei der Badischen Meisterschaft 2020. Im Gardetanz Marsch hatte das Mitglied der Mühlburger Carneval Gesellschaft (MCG) den zweiten Platz geholt, beim Schautanz Junioren den dritten Platz. Zweimal aufs Treppchen kam sie 2020 auch bei der Saarlandmeisterschaft als Zweite im Schautanz der Junioren und Dritte im Gardetanz Marsch.

Zudem wurden Kiehls Errungenschaften im Tennis als Mannschaftsmitglied der TC BG Rastatt gewürdigt: Bei der Mannschaftsrunde des Badischen Tennisverbandes 2020 war sie bei den Juniorinnen U14 auf Platz eins gekommen, ebenso im Jahr 2021 bei den Juniorinnen U15. Bei den Damen hatte sie 2020 den zweiten Platz in der Mannschaftsrunde belegt.

Die 17-jährige Nina Kunze (LG Region Karlsruhe) hatte bei der Badischen Meisterschaft 2021 den dritten Platz im Speerwurf belegt. Christian Welke vom FV Sportfreunde Forchheim war bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften 2021 in der Disziplin Diskuswurf aufs Siegertreppchen gekommen.

Auszeichnungen gab es auch für Mitglieder des Schützenclubs Mörsch: Joachim Neu hatte bei der Landesmeisterschaft 2020 im Compound Blankbogen Herren Ü55 den ersten Platz belegt. Sein Sohn Mathias Neu war bei der Landesmeisterschaft im Compoundbogen Herren auf den dritten Platz gekommen.

Luftsportgemeinschaft mehrfach ausgezeichnet

Drei Ehrungen kann unterdessen die Luftsportgemeinschaft Rheinstetten verbuchen: Den ersten Platz bei den Deutschen Modellflugmeisterschaften 2021 hatte in der Klasse F4-Einsteiger Thomas Walz belegt, auf dem zweiten Platz folgte ihm Gökmen Ulas, auf dem dritten Platz Dennis Burow.

Bei den Mannschaften wurde der MSC Puma Kuppenheim ausgezeichnet. „Hier sind viele Spieler und Betreuer aus Rheinstetten dabei“, so Schrempp. Bei der Deutschen Motoballmeisterschaft der Herren 2021 waren die Kuppenheimer um Trainer Holger Witzenbacher auf Platz 2 gekommen. Ebenfalls über einen zweiten Platz freute sich die Mannschaft von Trainer Holger Schmitt – bei der Deutschen Jugendmotoball Meisterschaft 2021.

Den musikalischen Rahmen der Sportlerehrung liefert Christoph Karle am Klavier.