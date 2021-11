Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut: 3.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Rheinstetten

In Rheinstetten-Forchheim hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben. Verletzte gab es dabei glücklicherweise nicht.

Unfall in Forchheim

Rund 3.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Rheinstetten-Forchheim entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Kleinlaster gegen 15.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hauptstraße. Beim Überqueren der Hauptstraße stieß er mit einem Auto zusammen, das von rechts kam und eigentlich Vorfahrt hatte.

Sowohl der Mann wie auch die Frau am Lenkrad des Autos blieben glücklicherweise unverletzt.