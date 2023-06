Waldbrandgefahr: Appell des Rheinstettener Feuerwehrkommandanten

Ein Fahrzeug für Vegetationsbrände haben wir nicht angeschafft. Aber entsprechendes Handwerkzeug wie Harken und Rechen. Mit diesen werden sogenannte Wundstreifen angelegt, um die Ausbreitung des Feuers möglichst aufzuhalten. An sich eignet sich jedes Löschfahrzeug für die Bekämpfung. Die Malscher Feuerwehr hat ein spezielles, geländegängiges Fahrzeug gebraucht aus Frankreich gekauft und umgebaut. Wir sind in der Feuerwehr immer in Alarmbereitschaft, wobei Überlandhilfe zwischen den Feuerwehren ein unverzichtbarer Bestandteil bei Flächenbränden ist. Die funktioniert.