Was bei der Museumsnacht in Rheinstetten geboten wird

Bereits seit 2013 lockt die Museumsnacht nach Rheinstetten. Jetzt ist es wieder so weit: Am Abend vor Christi Himmelfahrt wird rund um das Museum für Siedlungsgeschichte in Neuburgweier gefeiert. Das Programm im Überblick.

Kunsthandwerkermarkt, Bühnenprogramm und Co: Bei der Rheinstettener Museumsnacht verwandeln sich am Mittwoch, 8. Mai, wieder die Plätze und Straßen rund um das Museum für Siedlungsgeschichte in Neuburgweier in ein Veranstaltungsgelände. Von 17.30 bis 23 Uhr wird dann gefeiert, teilte die Stadt Rheinstetten mit. Demnach findet die Aktion „Nachts ums Museum“ bereits seit 2013 am Abend vor Christi Himmelfahrt statt.

Vereine und Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl, auf der Bühne erwartet die Besucherinnen und Besucher Live-Musik und auf dem Kunsthandwerkermarkt laden zahlreiche Stände zum Stöbern ein. Die Mitmach-Aktionen für Kinder machen die Veranstaltung der Stadt zufolge zu einem perfekten Abend für die ganze Familie. Hier ein Überblick:

Angebote rund ums Museum

17.30 bis 23 Uhr: Pamina-Museum geöffnet

17.30 bis 23 Uhr: Sonderpräsentation „Schätze aus dem Depot - Rund ums Wäschewaschen“, Pamina-Museum

17.30 bis 23 Uhr: Kinderseifenwerkstatt, Heike Gutekunst

17.30 bis 23 Uhr: Glaskunstbläserei, Gerhard Niggemann

17.30 bis 23 Uhr: Das etwas andere Kinderschminken, DRK Neuburgweier

17.30 bis 23 Uhr: Der heiße Draht „Ausflug durch Rheinstetten“, Stadt Rheinstetten

18.30 bis 21 Uhr: Seifenblasen-Spaß und leuchtende Ballontiere, Clown Luna und Clown Max

19.00 bis 22 Uhr: Der Lichttänzer: Stelzenläufer mit unglaublichen Lichteffekten

Bühnenprogramm

17.30 Uhr: Clown Luna und Clown Max

18.20 Uhr: Marinesingers Rheinstetten

20 Uhr: Mo´ Acoustic