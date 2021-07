Wohnwagen in Rheinstetten-Forchheim entwendet

In der Straße Großklamm in Forchheim wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Wohnwagen in der Straße Großklamm gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugen und Hinweise.

Bislang Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen Wohnwagen in Rheinstetten-Forchheim gestohlen. Der Wohnwagen wurde an diesem Dienstag gegen 17.45 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Großklamm in Forchheim vor einem Firmengelände zwischen den Anwesen Nummern 7 und 9 abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Der Firmeninhaber stellte am Donnerstag gegen 8.20 Uhr fest, dass der Wohnwagen fehlt, wie die Polizei mitteilt. Dabei handelt es sich um einen Knaus Tabbert Puccini mit dem amtlichen Kennzeichen KA-SC 5775.