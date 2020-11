Weil eine Lehrerin an seiner Schule positiv auf Covid-19 getestet wurde, musste Oskar (9) aus Rheinstetten in Quarantäne. Am meisten vermisst er das Fußballspielen mit seinen Freunden, erzählt er.

Dass es irgendwann so kommen würde, war Tanja Komm aus Rheinstetten eigentlich klar. Am Montag, 9. November, kam dann die Nachricht: Weil sich eine Lehrerin an der Albert-Schweitzer-Grundschule mit Corona infiziert hatte, müssen sieben Klassen in Quarantäne – auch die ihres Sohnes Oskar (9).

Dennoch hatte die 45-Jährige am ersten Tag der häuslichen Isolation ganz schön viel zu tun. Ihren Arbeitgeber informieren, dass sie zuhause bleiben muss, um sich um Oskar zu kümmern, herausfinden, wo sie einen Antrag auf Lohnausgleich für ihre Fehltage im Job stellen kann, und mit Freunden telefonieren, die schon Erfahrung mit Corona-Quarantäne gesammelt haben.