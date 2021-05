Das hat mit dem Jetstream zu tun, einem Starkwind, der in mehreren Kilometern Höhe in Wellenbewegungen rund um den Globus weht. Der beschert uns hier in Deutschland ein Dauertief, während es beispielsweise in Finnland oder in Moskau mit Temperaturen bis zu 30 Grad außergewöhnlich warm ist. Klimatologisch sind die Ursachen schwer zu erklären, weil wir nur einen sehr kurzen Zeitraum betrachten. Erst in fünf Jahren kann man vielleicht erste Rückschlüsse ziehen.