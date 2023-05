Als sie gegründet wurde, da gab es in Rheinstetten noch nicht einmal Strom, von Schreibmaschinen, Faxgeräten, einem Computer ganz zu schweigen. Die Spar- und Kreditbank (SKB) Rheinstetten blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück.

1873 gegründet, hat sie zwei Weltkriege überstanden, den Wirtschaftsaufschwung in den 1950er Jahren und die Eurokrise in den 2000ern miterlebt.

Im 150. Jahr ihres Bestehens, das die 50 Mitarbeiter zählende Genossenschaftsbank nun bei einer Vertreterversammlung feierte, gibt es neue Herausforderungen.

Allen voran habe der russische Angriffskrieg in der Ukraine die konjunkturelle Entwicklung beeinflusst, sagte Vorstandsmitglied Steffen Wehe in seinem Bericht über das Geschäftsjahr 2022.

Stärkere Zurückhaltung bei der Baufinanzierung

„Wir haben eine Inflationsrate, die so hoch ist, wie seit 70 Jahren nicht mehr“, hinzu kämen gestörte Lieferketten und die Unsicherheit der Gasversorgung. Die Konjunkturentwicklung hat auch Einfluss auf das Verhalten von Investoren.

Bei der Baufinanzierung spüre man eine stärkere Zurückhaltung, so Wehe. Das Kreditvolumen lag 2022 mit rund 151 Millionen Euro etwa auf Vorjahresniveau (151,5 Millionen).

Die Bilanzsumme betrug rund 327,6 Millionen Euro (plus 3,3 Millionen). Der Zinsüberschuss lag bei rund 4,5 Millionen Euro (plus 0,2 Millionen).

Die Kundeneinlagen der Bank erhöhten sich um 1,7 Millionen auf 263,3 Millionen Euro. „Mit einem bilanziellen Eigenkapital von rund 26,7 Millionen Euro ist die SKB Rheinstetten gut gerüstet“, so Wehe. Er sprach von einer „soliden Vermögenslage“.

Vom guten Geschäftsabschluss 2022 profitieren die Mitglieder der Genossenschaftsbank: Die Vertreterversammlung beschloss eine Dividende von 4,5 Prozent, davon sind laut Wehe 1,5 Prozent „Jubiläumsbonus“.

Rheinstettener Bank zählt mit 4.700 Mitgliedern und 12.000 Kunden zu den kleineren

Von „150 Jahren Erfolgsgeschichte“ sprach Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) mit Bezug auf die SKB bei der Versammlung. Er bewundere die Bank dafür, dass sie sich in einem gerade für kleinere Kreditinstitute schwierigen Umfeld behauptet habe.

Der Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes (bwgv), Roman Glaser, lobte die „Vertrauenskultur“, auf der die Stabilität der SKB baue, und kritisierte, dass die zunehmende Regulatorik gerade kleinen Banken große Schwierigkeiten bereite.

Die Spar- und Kreditbank zählt aktuell rund 4.700 Mitglieder und 12.000 Kunden.

200.000 Euro wurden für Projekte von Vereinen und Schulen in Rheinstetten gespendet

Vorstandsvorsitzender Harald Schuppiser nutzte die Vertreterversammlung auch, um auf das soziale Engagement der SKB hinzuweisen, die in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 200.000 Euro an lokale Projekte, etwa für Hochbeete an Schulen oder für die Ukraine-Hilfe der Bürgerstiftung, gespendet habe.

Als Nachfolgerin für den bisherigen Aufsichtsrat Dietrich Jäger, der gesundheitsbedingt nicht mehr weitermachen kann, wurde bei der Vertreterversammlung die Steuerberaterin Carla König-Rother gewählt.

Bei Musik des Huub Dutch Duos aus Eppelheim bei Heidelberg klang der Abend in geselliger Runde aus.