Drogenhändler festgenommen

Zwei mutmaßliche Drogenhändler nach Wohnungsdurchsuchungen in Karlsruhe und Rheinstetten in Untersuchungshaft

Bei Durchsuchungen in Karlsruhe und Rheinstetten hat die Polizei am Donnerstag Marihuana, Haschisch, Kokain und einen vierstelligen Betrag an Bargeld gefunden.