Zwei Unbekannte brechen in Wohnung in Rheinstetten ein

In eine Wohnung in Rheinstetten-Forchheim sind am Mittwoch zwei Unbekannte eingebrochen. Dabei erwischte sie die Bewohnerin der Wohnung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte sind am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung in Rheinstetten-Forchheim eingebrochen. Nachdem die 58-jährige Bewohnerin nach Hause kam flüchteten die zwei Unbekannten, wie die Polizei mitteilte.

Die Unbekannten hebelten nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fenster in der Wohnung in der Kraichgaustraße. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume.

Als gegen 19.30 Uhr die 58-jährige Bewohnerin nach Hause kam, flüchteten die Einbrecher in ein Zimmer der Wohnung und hielten von innen die Tür zu. Die 58-Jährige verließ daraufhin ihre Wohnung und verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit verließen die Verdächtigen die Wohnung über ein Fenster.

Zeugen verfolgen Einbrecher

Zeugen verfolgten die zwei flüchtenden Männer über die Rosenstraße in Richtung der „Neuen Stadtmitte“. Dort verloren sie sie schließlich aus den Augen. Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Einbrecher. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch unklar.

Bei den Einbrechen soll es sich um zwei etwa 30 Jahre alte Männer handeln. Sie sind etwa 180 cm groß und waren dunkel bekleidet. Einer der beiden Verdächtigen hat auffallend helle Augenbrauen.

Die Kriminaltechnik hat Spuren am Tatort gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 melden.