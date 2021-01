Drei Wochen sind seit Beginn der Impfungen im Bereich des ZIZ Karlsruhe schon vergangen. Für die Impflinge der ersten Stunde geht es jetzt in die zweite Runde.

Barbara Beck aus dem Seniorenzentrum Rösslesbrünnle in Rheinstetten hat es hinter sich: Als eine der ersten Frauen in der Region hat die 75-Jährige am Sonntag die zweite und damit letzte der erforderlichen Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus erhalten.

Früh am Sonntagvormittag bekam die Pflegeheimbewohnerin von Cem Gülmez, dem Arzt eines Mobilen Impfteams vom DRK Kreisverband Karlsruhe, die schützende Spritze in den linken Oberarm gesetzt.

Und? Der zweite Piks - wie war er? „Auch nicht anders als die erste Spritze“, sagt Barbara Beck gelassen. Weil die alte Dame kein bisschen Angst vor Nadeln hat, hatte sie sich schon bei der ersten Impfung ganz vorne in die Warteschlange eingeordnet. Bei der jetzigen zweiten Impfung, genau drei Wochen später, war sie natürlich auch wieder vorne mit dabei.