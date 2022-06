Am Sonntagnachmittag ist eine junge Frau im Bus zwischen Rheinstetten und dem Entenfang in Karlsruhe sexuell belästigt und attackiert worden.

Die 17-Jährige war gegen 15.50 Uhr im Schienenersatzverkehr von der Römerstraße in Rheinstetten an den Entenfang unterwegs. Laut Angaben der Polizei saß die Frau im hinteren Teil des Busses, entgegen der Fahrtrichtung.

Der bislang unbekannte junge Mann setzte sich neben sie und wollte sie auf seinen Schoß ziehen. Im weiteren Verlauf der Fahrt, so die Polizei, küsste er sie mehrfach auf den Mund und berührte sie unsittlich über und unter der Oberbekleidung.

Die 17-Jährige wehrte sich, sprach aber weder Mitfahrende noch den Busfahrer an. An der Haltestelle „Entenfang“ stiegen sowohl sie als auch der Tatverdächtige aus, heißt es weiter. Der Mann folgte ihr. Die 17-Jährige sprach eine Passantin an und verständigte mit dem Handy der Dame Angehörige und die Polizei.

Die junge Frau erlitt einen Schock und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung.

Sexuelle Belästigung in Karlsruhe: Hinweise gesucht

Der Mann wird von der Polizei folgt beschrieben: Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich „um einen schwarzen jungen Mann mit dunklen, lockigen, kurzen Haaren“. Er hatte einen Dreitagebart und trug ein goldenes Armband am linken Handgelenk. Er war bekleidet mit einem grünen T-Shirt, ähnlich einem Poloshirt, und einer dunklen Hose. Er hatte eine Plastiktüte dabei.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.