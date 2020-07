Medizinischer Notfall

Rheintalbahn wieder freigegeben - lange Wartezeiten in Karlsruhe für Bahnreisende

Wegen eines medizinischen Notfalls war die Rheintalbahn bei Appenweier für längere Zeit bis in die Mittagsstunden gesperrt, was den Bahnverkehr erheblich durcheinandergebracht hat. Bahnreisende müssen im Moment lange Wartezeiten hinnehmen. Am Karlsruhe Hauptbahnhof kam es zu erheblichen Verzögerungen.