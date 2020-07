Viele Menschen finden moderne Architektur nicht kuschelig

Wie politisch ist Architektur? Viele Laien empfinden moderne Bauwerke karg und fordern Rekonstruktionen von zerstörten historischen Gebäuden. Der Ton zwischen ihnen und Fachleuten, die dies ablehnen, wird vor allem im Internet rauer. Rekonstruktionen werden in Verbindung mit rechtsradikaler Gesinnung gebracht. Riklef Rambow, Professor für Architekturkommunikation am Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erklärt im Interview, was schief läuft.

Sentimentale und nostalgische Neigungen

Wieso wünschen sich die Menschen Rekonstruktionen alter Bauwerke und ganzer Straßenzüge?

Rambow: Dieses Bedürfnis ist zweifellos in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden und als sentimentale und nostalgische Neigung auch relativ leicht zu aktivieren. Die Menschen besuchen im Urlaub Altstädte, fühlen sich dort wohl, und haben den Eindruck, dass es in moderner Architektur nicht so kuschelig ist. Das geht mit dem Gefühl einher, dass die Architekten damals „noch bauen konnten“. Ich finde das per se nicht verwerflich und in Teilen nachvollziehbar. Ich verstehe aber natürlich auch die Fachleute, die darauf hinweisen, dass man auf diese Weise nicht die Stadt der Gegenwart und der Zukunft bauen kann.

Fast hysterische Ablehnung

In Frankfurt wurde im vergangenen Jahr die "Neue Altstadt" in weitgehend historischen Formen vollendet, in Berlin steht die Rekonstruktion des Stadtschlosses vor der Fertigstellung. Die Initiatoren feiern dies, Experten reagieren ablehnend.

Rambow: Ich persönlich hätte die "Neue Altstadt" an dieser Stelle nicht gebraucht. Sie ist aber, der fast hysterischen Ablehnung einiger Fachleute zum Trotz, kein Drama. Es geht um die Größe von etwa zehn Fußballfeldern. Ich sehe dort eine große Vielfalt von architektonischen Lösungen, interessante Wegeverbindungen und Räume, die von sehr unterschiedlichen Menschen genutzt und mit Neugier wahrgenommen werden. Vor allem hat dieses Projekt für ein unglaublich großes Interesse an Architektur, Stadtplanung und Stadtgeschichte gesorgt. Das finde ich sehr positiv.

In gewisser Weise geschichtsvergessen

In Berlin ersetzt das rekonstruierte Stadtschloss den Palast der Republik, ein Hauptwerk der DDR-Architektur. In Frankfurt ist an die Stelle des Technischen Rathauses aus den frühen 1970er Jahren die "Neue Altstadt" getreten. Macht das Sinn?

Man muss diese Initiativen ernst nehmen

Organisationen wie zum Beispiel „Stadtbild Deutschland“ fordern weitere Rekonstruktionen, beispielsweise des Anhalter Bahnhofs oder der Synagoge in Kreuzberg (beide Berlin). Oft handelt es sich um Bauten aus dem 1918 untergegangenen Kaiserreich.

Rettet die Betonmonster

Auf der anderen Seite gibt es inzwischen Internet-Projekte wie „Big Beautiful Buildings“, die sich für die Nachkriegsmoderne engagieren. In diesem Kontext ist auch die Ausstellung „SOS Brutalismus - Rettet die Betonmonster!“ im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt 2018 zu nennen.

Werden Fehler wiederholt?

Bis zu Beginn der 1980er Jahre wurden Bauwerke aus der Zeit um 1900, die heute gefeiert werden, als nicht erhaltenswert rücksichtslos und in großer Zahl abgerissen. Laufen wir nicht Gefahr, diesen Fehler mit der Nachkriegsmoderne zu wiederholen?

Rechtsradikales Gedankengut in der Frankfurter Alstadt?

Stephan Trüby, Professor für Architekturtheorie an der Universität Stuttgart, hat am 8. April 2018 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die "Neue Altstadt" in Zusammenhang mit rechtsradikalem Gedankengut gebracht.

Architektur und Politik

Nun wissen wir aber seit der Habilitationsschrift von Günter Bandmann 1949, dass Architektur ein Bedeutungsträger ist. Kann Architektur überhaupt unpolitisch sein?

Rückkehr zum respektvollen Diskurs

Dürfen das Rekonstruktionen sein?