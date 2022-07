Karlsruher „Rock-Shop“-Gründer Rudi Metzler ist auch als Rentner leidenschaftlicher Schlagzeuger

„Ich dachte, ich bin Berufsjugendlicher und werde nie krank. Ich habe nie geraucht und höchstens mal beim Musikmachen zwei Bier getrunken“, erzählt Rudi Metzler. 2014 erwischt es den profilierten Schlagzeuger aber doch. Bei Auftritten hat er Schmerzen in der Brust, im Dezember jenen Jahres werden ihm im Städtischen Klinikum vier Bypässe eingesetzt.

Heute sieht er, dass er sich zu viel zugemutet hatte. Da war einerseits die Arbeit als Gründer und Mitinhaber des Rock-Shops und andererseits seine geradezu manische Begeisterung für das Instrument.

„Das ging dann so weit, dass ich abends nach Workshops beim Essen Musiker gefragt habe: Wie ging denn das vorhin, was du gespielt hast? Anschließend bin ich in den Proberaum gegangen und beim Schlagzeugspielen eingeschlafen, weil der Tag so lang und so stressig war.“

Seit 2015 ist Metzler in Rente

Im März 2015 endete sein Berufsleben beim Rock-Shop und Metzler entdeckt sein Instrument neu. „Von da an habe ich nur noch massiv Schlagzeug gespielt und angefangen, Unterricht zu geben, denn ich wollte im Rentenalter nicht rumhängen.“ Der heute 70-Jährige entdeckt die therapeutische Wirkung des Trommelns, nicht nur für sich.

„Wenn Kinder besonders hibbelig sind oder Konzentrationsprobleme haben, empfehlen die Ärzte Schlagzeugunterricht. Ich versuche, das Feuer zu erwecken, das ich selbst habe und die Kinder über die Musik, die sie mögen, ans Schlagzeugspielen zu bringen“, erzählt Metzler.

Geil spielen kann man nicht lernen. Rudi Metzler, Schlagzeuger

Was das Schöne am Schlagzeug ist? „Dass es so wenige Regeln gibt“, sagt Metzler. Es gebe Leute, die vollkommen unorthodox spielen und trotzdem toll seien, auch wenn sie keine Noten lesen können und nicht die ‚richtige‘ Handhaltung haben. „Geil spielen kann man nicht lernen. Es ist der Charakter, der Typ, der rauskommt“, ist Metzler überzeugt.

Seine eigene Liebe für das Instrument begann mit Ringo Starr von den Beatles, es folgten unter anderem Ginger Baker. „Mit ihm habe ich mich in Schlagzeugsoli verliebt.“ Als Metzler in den späten 1960er Jahren in die Band Prussic Acid kam, „da musste ich einfach ein Solo machen“, sagt Metzler. „Das war Vorschrift, also habe ich angefangen zu üben“.

Heute fragen seine Schüler oft nach Schlagzeugsoli. Rudi Metzler kann ihnen inzwischen in dieser Hinsicht Geschichtsunterricht bieten.

„Gene Krupa von Benny Goodmans Band war der erste, der so etwas gemacht hat. Er war praktisch der erste Pop-Schlagzeugstar. Wenn du dir das anschaust, weißt du, wo beispielsweise Keith Moon von The Who seine Ideen hergeholt hat. Keiner hat das neu erfunden, jeder hat auf irgendwas aufgebaut.“

Solo-Auftritt gibt Schlagzeuger die vollkommene Freiheit

Wer Rudi Metzler einmal auf der Bühne erlebt hat weiß, dass er nach Möglichkeit ein Solo im Set seiner jeweiligen Band unterbringt. Die vollkommene Freiheit aber gibt ihm nur der Solo-Auftritt.

„Ich habe in jungen Jahren vor der Carnegie Hall in New York einen Trommler gesehen, der nur mit einer Snare dastand und alleine gespielt hat. Später habe ich auf der Musikshow Namm in Los Angeles viele Drummer erlebt, die sogar mit Plastikeimern oder ganz kleinen Schlagzeugen erstaunliches gemacht haben. So etwas wollte ich auch machen.“

Es gab Soloauftritte in Jugendzentren und Schulen, aber auf der Straße spielen ist in Karlsruhe praktisch unmöglich. Bis Metzler auf die Idee kam: Auf dem „Fest“-Mobil könnte der Traum Wahrheit werden, mit mehreren kurzen Auftritten an verschiedenen Orten in der Stadt.

„Das ist genau das Richtige. Ich kann ja nicht drei Stunden am Stück spielen wie eine Band. Soviel Material hat kein Schlagzeuger.“ Dafür hat er zwei Soli entwickelt, die weit mehr als bloße Demonstration guten Handwerks sind. „Es sind eher Songs. Jedes Solo hat ein Thema, das immer wieder kommt. Darauf muss man sich konzentrieren und aufpassen, dass man nicht nur rumbollert oder wegdriftet.“