Rockiger Start mit den Donots

"Fest"-Programm am Freitag

Es ist soweit: Heute beginnt Das Fest 2017! Mit Alternative Rock eröffnen die Donots das Open Air in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage, Top-Act am Freitag sind die Sportfreunde Stiller. Doch auch auf der Feldbühne, die traditionell im Zeichen von fetten Beats und ausgefeilten Texten steht, gibt es heute ein Finale mit Top-Act - nach regionalen HipHop-Künstlern tritt der deutschlandweit bekannte Rapper Curse auf. Spaßig wird es auf der Kulturbühne mit Uwe Krebs und den Pommesgabeln des Teufels. Auf der DJ-Bühne am Albufer treten vor allem Residents regionaler Clubs auf.

Das „Fest“-Programm am Freitag:

Hauptbühne:

17.30 Uhr: Donots

19.10 Uhr: Jennifer Rostock

21.00 Uhr: Sportfreunde Stiller

23.00 Uhr: Night Club: Meute

Feldbühne:

17.00 Uhr: Kick the Beat

20.00 Uhr: Mars of Illyricum

21.15 Uhr: Astronautalis

22.30 Uhr: Curse

Kulturbühne:

18.30 Uhr: Uwe Wallisch

20.30 Uhr: Michael Krebs & Die Pommesgabeln des Teufels

22.30 Uhr: Chapeau Feuervarieté

DJ-Bühne:

18.00 Uhr: OstWest Brothers

19.30 Uhr: DJ Sima

20.30 Uhr: Live-Act: Sound on Sound

22.00 Uhr: Daniel Metzger

23.00 Uhr: Le Filou

